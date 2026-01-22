Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу

Выставляется на продажу конфискованное имущество бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, а также бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, осужденных за присвоение миллионов манатов, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере. Как сообщает haqqin.az, общая стоимость имущества составляет 650 тысяч манатов.

Имущество, принадлежащее Салиму Муслимову:

квартира в Баку, Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова — стоимость 350 тысяч манатов;

квартира в Баку, Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова — стоимость 140 тысяч манатов.

Четыре легковых автомобиля, оформленных на имя супруги бывшего главы исполнительной власти Вильяма Гаджиева — Джульетты Ибрагимовой и его сына Мухаммеда Гаджиева:

легковой автомобиль BMW X5 — 16 тысяч манатов;

легковой автомобиль BMW 740i — 23 тысячи манатов;

легковой автомобиль Bentley Continental GT — 65 тысяч манатов;

легковой автомобиль Land Rover Range Rover — 56 тысяч манатов.

Отметим, что Салим Муслимов в 2021 году был привлечен к уголовной ответственности Службой государственной безопасности (СГБ). Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 17 января 2024 года Муслимову было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, которое было признано условным с испытательным сроком 5 лет.

Бывший глава исполнительной власти Вильям Гаджиев также был задержан СГБ 5 мая 2020 года. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 25 июля 2022 года Гаджиев был приговорен к 12 годам лишения свободы. Впоследствии решением Верховного суда срок наказания был сокращен до 8 лет и 6 месяцев.

Еще несколько объектов их имущества были конфискованы в пользу государства в качестве возмещения причиненного ущерба.