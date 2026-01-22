Путин встретился с Аббасом: миллиард только Палестине

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса, который накануне прилетел в Москву с трехдневным визитом.

На встрече Путин и Аббас обсуждают развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, передает «Коммерсант».

Накануне Владимир Путин говорил, что одна из ключевых тем переговоров с Махмудом Аббасом — это «Совет мира» по Газе. Россия еще не приняла окончательное решение по вступлению в организацию, однако глава государства отметил, что страна готова направить туда $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму президент Дональд Трамп назначил за постоянное членство в организации, писал Bloomberg.

«Как будет оформлено юридически, это пока непонятно, это все нужно обсуждать. Потом это требует разблокировки. Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», — сказал Песков, уточнив, что эти средства должны пойти на восстановление Палестины.