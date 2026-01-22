USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Путин встретился с Аббасом: миллиард только Палестине

14:59 761

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса, который накануне прилетел в Москву с трехдневным визитом.

На встрече Путин и Аббас обсуждают развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, передает «Коммерсант».

Накануне Владимир Путин говорил, что одна из ключевых тем переговоров с Махмудом Аббасом — это «Совет мира» по Газе. Россия еще не приняла окончательное решение по вступлению в организацию, однако глава государства отметил, что страна готова направить туда $1 млрд из замороженных в США активов. Именно эту сумму президент Дональд Трамп назначил за постоянное членство в организации, писал Bloomberg.

«Как будет оформлено юридически, это пока непонятно, это все нужно обсуждать. Потом это требует разблокировки. Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», — сказал Песков, уточнив, что эти средства должны пойти на восстановление Палестины.

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3398
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1086
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4415
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2231
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1655
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1758
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2010
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3434
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1936
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1007

ЭТО ВАЖНО

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3398
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1086
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4415
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2231
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1655
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1758
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2010
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3434
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1936
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1007
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться