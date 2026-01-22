USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп: Иран хочет говорить

15:02 570

Иран выражает готовность вести переговоры с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Иран хочет говорить, и мы будем говорить», – сказал Трамп на церемонии учреждения «Совета мира» в швейцарском Давосе. 

Он вновь заявил, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось урегулировать восемь войн. Трамп напомнил об ударах США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года, которые, по его словам, «уничтожили» ядерный потенциал исламской республики.

Он также коснулся американских операций против ИГИЛ в Сирии, заявив, что «происходит много хорошего», и отметил, что угрозы для Европы, США и Ближнего Востока «значительно снижаются».

«Всего год назад мир был фактически в огне, и многие этого не понимали», – добавил американский лидер.

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3400
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1090
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4418
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2232
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1656
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1758
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2010
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3436
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1937
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1007

