Трамп: Иран хочет говорить

«Иран хочет говорить, и мы будем говорить», – сказал Трамп на церемонии учреждения «Совета мира» в швейцарском Давосе.

Он вновь заявил, что с момента возвращения в Белый дом ему удалось урегулировать восемь войн. Трамп напомнил об ударах США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года, которые, по его словам, «уничтожили» ядерный потенциал исламской республики.

Он также коснулся американских операций против ИГИЛ в Сирии, заявив, что «происходит много хорошего», и отметил, что угрозы для Европы, США и Ближнего Востока «значительно снижаются».

«Всего год назад мир был фактически в огне, и многие этого не понимали», – добавил американский лидер.