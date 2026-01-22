США принимают военный бюджет

Сенат США на следующей неделе планирует принять закон об оборонном финансировании, предусматривающий выделение средств на прямую помощь Украине. Об этом заявил во время Украинского завтрака в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе ведущий сенатор от Демократической партии Крис Кунс, сообщают украинские СМИ.

По его словам, Конгресс должен завершить работу над пакетом оборонных и разведывательных ассигнований, который будет включать в себя сотни миллионов долларов помощи для Украины.

«На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных и разведывательных ассигнованиях. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине на сотни миллионов долларов. Я считаю, что это важный публичный сигнал», — подчеркнул сенатор.

Кунс также отметил, что Конгресс должен быть готов к ратификации сильных гарантий безопасности для Украины.

«Если нам удастся усадить (президента России Владимира) Путина за стол переговоров и оказывать на него необходимое давление, тогда мы сможем эту войну прекратить», - добавил он.

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею создания для Украины специальной беспошлинной зоны, которая может стать мощным стимулом для развития промышленности в рамках послевоенного восстановления.