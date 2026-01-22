USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

США принимают военный бюджет

сотни миллионов для Украины
15:05 498

Сенат США на следующей неделе планирует принять закон об оборонном финансировании, предусматривающий выделение средств на прямую помощь Украине. Об этом заявил во время Украинского завтрака в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе ведущий сенатор от Демократической партии Крис Кунс, сообщают украинские СМИ.

По его словам, Конгресс должен завершить работу над пакетом оборонных и разведывательных ассигнований, который будет включать в себя сотни миллионов долларов помощи для Украины.

«На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных и разведывательных ассигнованиях. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине на сотни миллионов долларов. Я считаю, что это важный публичный сигнал», — подчеркнул сенатор.

Кунс также отметил, что Конгресс должен быть готов к ратификации сильных гарантий безопасности для Украины.

«Если нам удастся усадить (президента России Владимира) Путина за стол переговоров и оказывать на него необходимое давление, тогда мы сможем эту войну прекратить», - добавил он.

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею создания для Украины специальной беспошлинной зоны, которая может стать мощным стимулом для развития промышленности в рамках послевоенного восстановления.

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3403
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1090
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4421
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2235
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1656
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1758
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2010
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3438
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1938
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1008

ЭТО ВАЖНО

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3403
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1090
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4421
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2235
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1656
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1758
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2010
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1412
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3438
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1938
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться