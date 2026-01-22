Обыски у экс-главы Госпогранслужбы Украины

Представители антикоррупционных органов Украины проводят следственные действия по месту пребывания бывшего руководителя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко. Обыски проходят в рамках уголовного производства, касающегося получения незаконного вознаграждения за содействие контрабанде подакцизных товаров. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

По предварительной информации, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) изучают обстоятельства дела, связанного с неправомерной выгодой за незаконное перемещение табачных изделий через государственную границу.

Другие детали пока неизвестны.

Сергей Дейнеко — украинский военный и государственный деятель, возглавлявший Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) с июня 2019 года. Увольнение Сергея Дейнеко с руководящей должности в Государственной пограничной службе Украины произошло 4 января согласно указу президента Владимира Зеленского. После отставки перешел на работу в Министерство внутренних дел в статусе советника министра.