Премьер Бельгии не воюет с Россией

Новость дня
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на форуме в Давосе в очередной раз выступил против конфискации российских активов, заявив, что подобный акт будет означать войну, а «мы не воюем с Россией».

«Нельзя просто так забирать чужие деньги... Это акт войны, и его не следует недооценивать. Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией», — сказал Де Вевер, которого цитирует Clash Report.

Барт Де Вевер (слева)

Де Вевер напомнил, что деньги российского ЦБ — «иммобилизованные активы, а не замороженные», и большая часть из них находится в Бельгии. «Даже во время Второй мировой войны иммобилизованные активы никогда не конфисковались. Сделать это сейчас было бы первым подобным случаем в истории, и это имело бы серьезные последствия», — сказал премьер Бельгии.

При этом Де Вевер указал, что выступил бы за использование замороженных активов на восстановление Украины, однако «следует уважать международное право» — в связи с этим российские активы останутся обездвиженными до конца войны.

«Не все европейские страны одинаково проукраински настроены. Однажды некоторые могут заявить, что больше не хотят продлевать санкции. Если это произойдет, активы должны быть немедленно разблокированы», — заключил он.

Большая часть замороженных активов России — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Еще в сентябре Бельгия отвергла идею кредита Киеву за счет этих активов.

12 декабря Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму в €210 млрд на неопределенный срок.

