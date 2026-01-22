Нефтегигант Индии вновь переходит на российскую нефть

Индийская Reliance Industries Ltd, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, в феврале и марте возобновит получение российской нефти после месячной паузы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Последний раз Reliance получала российскую нефть в декабре после того, как компания добилась месячной «уступки» США, позволявшей свернуть операции с подсанкционной Rosneft после дедлайна 21 ноября.

Как и другие индийские НПЗ, Reliance будет покупать российскую нефть у неподсанкционных продавцов, сообщили источники, не уточняя количество партий, забронированных на февраль и март.

Также непонятно, продолжит ли частный переработчик закупки российской нефти после марта.

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии сейчас активно покупают российскую нефть, ведь большие скидки стимулируют искать «несанкционные» баррели, даже несмотря на то, что гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от торговли.