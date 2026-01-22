Герцог уважает Трампа, но у Израиля своя правовая система

Как сообщают израильские СМИ, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Герцог подтвердил, что прошение о президентском помиловании в отношении главы израильского правительства находится на рассмотрении и проходит установленную законом правовую экспертизу.

По словам Герцога, затянувшийся судебный процесс «тяжелым бременем лежит на государстве» и что необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации, при этом любое решение будет принято исключительно в рамках израильского законодательства.

Герцог также сообщил, что получил личное обращение по этому вопросу от президента США Дональда Трампа. «Были ожидания, что это дело удастся урегулировать. Я говорил об этом и в израильском общественном пространстве, но этого не произошло, и потому возник процесс прошения о помиловании, а также письмо и просьба президента Трампа, к которому я всегда отношусь с уважением. Однако я действую как глава Государства Израиль и буду поступать соответственно», — сказал Герцог.

Биньямин Нетаньяху находится под судом с 2020 года по трем делам о коррупции, известным как дела 1000, 2000 и 4000. Ему инкриминируются мошенничество, злоупотребление доверием и получение взятки — обвинения, которые он последовательно отвергает.