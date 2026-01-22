Курдов развели

Для CША и лично президента Дональда Трампа история прокурдских «Сирийских демократических сил» (СДС) уже закончена, а правительство Сирии стало новым союзником в борьбе с ИГИЛ. Об этом утверждает турецкий государственный телеканал TRT Haber cо ссылкой на источники.

Источники в турецких спецслужбах отмечают, что в результате последних операций YPG/СДС потеряли контроль над двумя третями ранее удерживаемых территорий, а сирийское крыло РПК оказалось беззащитным как на поле боя, так и на международной дипломатической арене. По их словам, СДС отступили из лагеря аль-Холь — крупнейшего в Сирии лагеря, где содержатся семьи боевиков ИГИЛ, а также пограничный переход Ярубия, являющийся единственным официальным КПП, соединяющим Хасеку с иракским Мосулом, перешел под контроль правительственных сил.

По данным источников в Анкаре, переход КПП Ярубия под контроль сирийского правительства имеет ключевое значение с точки зрения разрыва логистических и стратегических связей между СДС и террористами РПК, находящимися в Кандиле. Также сообщается, что в результате операций была прервана связь между Айн-аль-Арабом (Кобани) и Хасекой, а попытки РПК сформировать в международном общественном мнении образ «второго события Кобани» потерпели неудачу.

Говоря о причинах изменения отношения США к СДС, источники в Анкаре указали на встречу, состоявшуюся 4 января, с участием министра иностранных дел Сирии аш-Шейбани, командира СДС Мазлума Абди и представителей США. Сообщается, что на прошедшей в Дамаске встрече было подтверждено: СДС на протяжении десяти месяцев блокировали мирный процесс, а Мазлум Абди при принятии каждого решения консультировался с руководством РПК в Кандиле. По словам источников, после этого американские официальные лица открыто заявили, что не видят никакой разницы между СДС и РПК.

Источники безопасности также отмечают, что тактика СДС «без нас ИГИЛ вернется» не сработала; попытки оказать давление на США путем освобождения 200 боевиков ИГИЛ встретили жесткое сопротивление со стороны Вашингтона. Ссылаясь на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в дни обострения противостояния, источники в Анкаре сообщили, что Трамп передал следующий сигнал: «Для нас важно только, кто контролирует тюрьмы ИГИЛ, будущее СДС меня не интересует». По их данным, управление тюрьмой Сина в Сирии перешло к американским военным, а контроль над аль-Холем — к сирийскому правительству.

Также сообщается, что из общей численности сил СДС в 63 тысячи человек около 40 тысяч составляют арабы, а восстание арабских племен против СДС раскололо организацию. Отмечается, что из-за утраты нефтяных и финансовых ресурсов Кандиль больше не имеет возможности использовать Сирию как «резервную территорию».