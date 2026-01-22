Вотум недоверия фон дер Ляйен

Европарламент не поддержал резолюцию о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, не набрав необходимого числа голосов на пленарной сессии в Страсбурге. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.

За резолюцию проголосовали 165 членов Европарламента, против выступили 390, еще 10 воздержались. Авторы инициативы обвиняли фон дер Ляйен в нежелании учитывать интересы европейских фермеров, а также в превышении полномочий.

Сама председатель ЕК на заседание не явилась. Это уже третий вотум недоверия в ее адрес, инициированный парламентской группой «Патриоты» из-за решения Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле между ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur). По мнению аграрного лобби Евросоюза и ряда правых партий, соглашение угрожает европейской модели сельского хозяйства, вытесняя ее дешевой южноамериканской продукцией.

Два предыдущих вотума в прошлом году также не набрали нужного числа голосов: ни один из них не преодолел четверть голосов Европарламента. Три ведущие фракции парламента в целом поддерживают фон дер Ляйен.