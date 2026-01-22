ЦБ Турции снизил ставку

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 38% до 37%, сообщает регулятор по итогам заседания комитета по монетарной политике.

«Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки – ставки аукциона недельного репо – до 37%», – говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание, на котором будет объявлено решение по ставке, запланировано на 12 марта.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно ее корректировал в сторону повышения. Затем регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку на уровне 50%, а в декабре 2024 года начал последовательное снижение ключевой ставки.