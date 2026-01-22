USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

ЦБ Турции снизил ставку

15:48 154

Центральный банк Турции снизил ключевую процентную ставку с 38% до 37%, сообщает регулятор по итогам заседания комитета по монетарной политике.

«Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки – ставки аукциона недельного репо – до 37%», – говорится в сообщении регулятора.

Следующее заседание, на котором будет объявлено решение по ставке, запланировано на 12 марта.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно ее корректировал в сторону повышения. Затем регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку на уровне 50%, а в декабре 2024 года начал последовательное снижение ключевой ставки.

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3436
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1096
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4429
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2248
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1663
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1766
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2012
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1415
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3441
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1941
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1008

ЭТО ВАЖНО

Алиев проводит встречу с Трампом
Алиев проводит встречу с Трампом фото; видео; обновлено 15:38
15:38 3436
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 1096
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 4429
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 2248
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 1663
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 1766
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
Шахмалиев и Новрузов искали клад. Генпрокуратура возбудила дело
13:14 2012
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
Онкологию будут лечить и в частных клиниках
13:10 1415
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко
Победа «Карабаха» в прямом эфире на российском Окко Комментатор – Эльвин Керимов; видео
12:54 3441
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских мнение эксперта
12:49 1941
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 1008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться