Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп упрекнул Испанию

16:01 1054

Президент США Дональд Трамп сообщил, что все союзники Вашингтона по НАТО, за исключением Испании, согласились увеличить расходы на оборону, и заявил о намерении обсудить этот вопрос с Мадридом.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что «добился практически от всех союзников по НАТО обязательств увеличить расходы на оборону до 5% ВВП – от всех, кроме Испании».

Президент США также задался вопросом, «что происходит с Испанией», и выразил недоумение тем, почему Мадрид не увеличивает свой финансовый вклад.

«Наверное, они хотят получить все бесплатно? Нам придется поговорить с Испанией», – отметил американский лидер.

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана
Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана фото
16:17 871
Трамп не будет ничего платить
Трамп не будет ничего платить обновлено 17:16
17:16 2318
Трамп расхваливает Путина
Трамп расхваливает Путина
16:56 802
Зеленский встречается с Трампом
Зеленский встречается с Трампом
16:30 872
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 6104
Трамп спутал все карты
Трамп спутал все карты наша аналитика; все еще актуально
11:29 3568
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 2099
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 5236
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 3292
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 2239
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 2237

