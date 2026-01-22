Трамп упрекнул Испанию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что все союзники Вашингтона по НАТО, за исключением Испании, согласились увеличить расходы на оборону, и заявил о намерении обсудить этот вопрос с Мадридом.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что «добился практически от всех союзников по НАТО обязательств увеличить расходы на оборону до 5% ВВП – от всех, кроме Испании».

Президент США также задался вопросом, «что происходит с Испанией», и выразил недоумение тем, почему Мадрид не увеличивает свой финансовый вклад.

«Наверное, они хотят получить все бесплатно? Нам придется поговорить с Испанией», – отметил американский лидер.