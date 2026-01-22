USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению состояния работы, проделанной в 2025 году в сфере противодействия коррупции, а также предстоящих задач.

Как сообщает haqqin.az, совещание прошло под председательством генерального прокурора Кямрана Алиева. С докладом выступил заместитель генерального прокурора — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Назим Раджабов.

Было отмечено, что за указанный период Главным управлением рассмотрено 11 671 обращение граждан.

В результате мероприятий, реализованных совместно с профильными государственными органами, обеспечено положительное решение подавляющего большинства обращений, поступивших от граждан в контактный центр «161 — Горячая линия», а при необходимости приняты меры уголовно-правового характера.

С учетом важности превентивных мер в борьбе с коррупцией Главным управлением в отчетный период также применялись меры прокурорского реагирования, направленные на устранение условий, способствующих совершению коррупционных преступлений. С целью выявления причин допущенных нарушений закона и предотвращения их повторения в будущем в различные учреждения было направлено 133 представления. На основании этих представлений ряд сотрудников был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за соответствующий период в Главном управлении был обеспечен личный прием 910 граждан.

В указанный срок в Главном управлении 315 обращений и иных сведений были рассмотрены как материалы уголовного характера, по 267 материалам возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса, по 48 материалам, в том числе по 14 с учетом возмещения причиненного материального ущерба, приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также применены иные меры прокурорского реагирования.

Оперативными подразделениями возбуждено 114 уголовных дел, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 18 лиц, совершивших коррупционные преступления, были задержаны с поличным.

В отчетный период Главным управлением 104 уголовных дела в отношении 174 лиц были направлены для рассмотрения в суды. По абсолютному большинству направленных в суд уголовных дел вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на стадии судебного разбирательства.

За отчетный год по уголовным делам, расследование которых было завершено, из общего объема причиненного чужому имуществу материального ущерба в размере 35 млн 391 тыс. 465 манатов обеспечено возмещение 11 млн 634 тыс. 316 манатов.

В целях возмещения ущерба по завершенным расследованием уголовным делам также обеспечено наложение ареста на имущество на общую сумму в 27 млн 439 тыс. 745 манатов.

