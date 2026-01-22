Детали убийства в Миннеаполисе

Судебно-медицинская экспертиза установила, что застреленная в начале января сотрудником иммиграционной службы США (ICE) в Миннеаполисе Рене Гуд получила три огнестрельных ранения, включая смертельное ранение в голову. Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвокатов семьи погибшей.

Одно из огнестрельных ранений пришлось на левое предплечье Рене Гуд, еще одно — на правую часть грудной клетки, при этом жизненно важные органы задеты не были. В заключении подчеркивается, что ни одно из этих ранений не представляло непосредственной угрозы для жизни. Третий выстрел сотрудника ICE оказался смертельным: пуля попала почти в висок Гуд и прошла навылет.

37-летняя жительница Миннеаполиса была застрелена 7 января. Ее гибель вызвала волну протестов в различных регионах США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что женщина была застрелена после того, как «оказывала сопротивление» и «умышленно и жестоко» совершила наезд на сотрудника миграционной полиции на автомобиле.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». Власти Миннесоты 13 января подали иск против федерального правительства США в связи с развертыванием в штате подразделений иммиграционной полиции. 15 января Трамп в свою очередь пригрозил направить в Миннесоту войска для подавления протестов. По данным The Washington Post, Пентагон уже подготовил для этих целей около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии.