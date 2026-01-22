USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Детали убийства в Миннеаполисе

16:26 900

Судебно-медицинская экспертиза установила, что застреленная в начале января сотрудником иммиграционной службы США (ICE) в Миннеаполисе Рене Гуд получила три огнестрельных ранения, включая смертельное ранение в голову. Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвокатов семьи погибшей.

Одно из огнестрельных ранений пришлось на левое предплечье Рене Гуд, еще одно — на правую часть грудной клетки, при этом жизненно важные органы задеты не были. В заключении подчеркивается, что ни одно из этих ранений не представляло непосредственной угрозы для жизни. Третий выстрел сотрудника ICE оказался смертельным: пуля попала почти в висок Гуд и прошла навылет.

37-летняя жительница Миннеаполиса была застрелена 7 января. Ее гибель вызвала волну протестов в различных регионах США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что женщина была застрелена после того, как «оказывала сопротивление» и «умышленно и жестоко» совершила наезд на сотрудника миграционной полиции на автомобиле.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». Власти Миннесоты 13 января подали иск против федерального правительства США в связи с развертыванием в штате подразделений иммиграционной полиции. 15 января Трамп в свою очередь пригрозил направить в Миннесоту войска для подавления протестов. По данным The Washington Post, Пентагон уже подготовил для этих целей около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии.

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана
Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана фото
16:17 873
Трамп не будет ничего платить
Трамп не будет ничего платить обновлено 17:16
17:16 2324
Трамп расхваливает Путина
Трамп расхваливает Путина
16:56 805
Зеленский встречается с Трампом
Зеленский встречается с Трампом
16:30 874
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 6108
Трамп спутал все карты
Трамп спутал все карты наша аналитика; все еще актуально
11:29 3568
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 2101
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 5238
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 3295
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 2241
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 2240

