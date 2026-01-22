Зеленский встречается с Трампом

Стартовала встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса Зеленского Сергей Никифоров.
Стороны обсудят усилия по прекращению российско-украинской войны.
