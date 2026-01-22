USD 1.7000
Зеленский встречается с Трампом

16:30 877

Стартовала встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса Зеленского Сергей Никифоров.

Стороны обсудят усилия по прекращению российско-украинской войны.

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана
Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана фото
16:17 874
Трамп не будет ничего платить
Трамп не будет ничего платить обновлено 17:16
17:16 2327
Трамп расхваливает Путина
Трамп расхваливает Путина
16:56 806
Зеленский встречается с Трампом
Зеленский встречается с Трампом
16:30 878
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 6110
Трамп спутал все карты
Трамп спутал все карты наша аналитика; все еще актуально
11:29 3568
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 2103
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 5239
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 3296
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 2241
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 2240

