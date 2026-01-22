Трамп расхваливает Путина

Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина в «Совет мира», видя в нем влиятельного и сильного политика. Об этом Трамп заявил журналистам в ходе экономического форума в Давосе.

На вопрос, зачем в «Совет мира» был приглашен Путин, если Россия представляет угрозу для США и Гренландии, американский президент пояснил, что в организации ему нужны «сильные политики».

«Мы хотим все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть. Да, у меня там есть несколько спорных людей, но это люди, которые добиваются результатов, это люди, у которых огромное влияние. Если бы у нас были младенцы в совете, он бы не достиг слишком многого», – подчеркнул Трамп.

По его словам, российский президент уже выразил готовность вступить в организацию.

При этом глава Белого дома отметил, что не знает «никого, кто не согласился» вступить в «Совет мира» по его приглашению.