USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп расхваливает Путина

16:56 810

Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина в «Совет мира», видя в нем влиятельного и сильного политика. Об этом Трамп заявил журналистам в ходе экономического форума в Давосе.

На вопрос, зачем в «Совет мира» был приглашен Путин, если Россия представляет угрозу для США и Гренландии, американский президент пояснил, что в организации ему нужны «сильные политики».

«Мы хотим все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть. Да, у меня там есть несколько спорных людей, но это люди, которые добиваются результатов, это люди, у которых огромное влияние. Если бы у нас были младенцы в совете, он бы не достиг слишком многого», – подчеркнул Трамп.

По его словам, российский президент уже выразил готовность вступить в организацию.

При этом глава Белого дома отметил, что не знает «никого, кто не согласился» вступить в «Совет мира» по его приглашению.

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана
Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана фото
16:17 877
Трамп не будет ничего платить
Трамп не будет ничего платить обновлено 17:16
17:16 2334
Трамп расхваливает Путина
Трамп расхваливает Путина
16:56 811
Зеленский встречается с Трампом
Зеленский встречается с Трампом
16:30 880
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 6116
Трамп спутал все карты
Трамп спутал все карты наша аналитика; все еще актуально
11:29 3569
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 2103
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 5241
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 3299
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 2242
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 2241

ЭТО ВАЖНО

Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана
Об успехах Генпрокуратуры Азербайджана фото
16:17 877
Трамп не будет ничего платить
Трамп не будет ничего платить обновлено 17:16
17:16 2334
Трамп расхваливает Путина
Трамп расхваливает Путина
16:56 811
Зеленский встречается с Трампом
Зеленский встречается с Трампом
16:30 880
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 6116
Трамп спутал все карты
Трамп спутал все карты наша аналитика; все еще актуально
11:29 3569
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
Имущество экс-министра и бывшего главы Имишли выставили на продажу
14:50 2103
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 5241
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
Новые подробности авиакатастрофы под Анкарой
14:13 3299
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
Генсек НАТО сравнил потери России в Украине и Афганистане
13:47 2242
«Экономическое чудо» Нахчывана
«Экономическое чудо» Нахчывана объяснил экономист
13:26 2241
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться