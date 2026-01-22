Юрий Семин: «Гурбан Гурбанов работает в «Карабахе» не просто успешно, а суперуспешно!»

«Я не удивился победе «Карабаха» над «Айнтрахтом», - говорит Юрий Семин. - В «Карабахе» работает тренер, который там находится долгое время. Он работает не просто успешно, а суперуспешно! Это путь, который начинался с маленьких побед и дошел до больших. Это долгий путь, своей работой он делает такие праздники для людей.

В Баку был полный стадион имени Тофика Бахрамова. Тренер подарил «Карабаху» радость людей. Поэтому победа над «Айнтрахтом» и набранные 10 очков были полностью закономерными. «Карабах» может попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Это говорит о том, что у клуба правильный путь и большой успех. Их надо поздравить».