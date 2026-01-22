Израиль сносит бульдозерами ООН

Иерусалим. Израиль снес бульдозерами штаб-квартиру агентства ООН по делам палестинских беженцев
Ракка (Сирия). Празднование нового соглашения о перемирии между властями и курдами
Страсбург (Франция). Протестующий тянет игрушечный трактор во время акции протеста профсоюзов против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки
Консепсьон (Чили). 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили
Давос (Швейцария). Ботинки бывшего вице-президента США Эла Гора на 56-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ)
Ахмедабад (Индия). Женщины ищут свои вещи среди обломков разрушенных домов во время сноса, проводимого властями в трущобном районе
Нуук (Гренландия). Зимний пейзаж