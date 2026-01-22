USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Израиль сносит бульдозерами ООН

17:31 1164

Иерусалим. Израиль снес бульдозерами штаб-квартиру агентства ООН по делам палестинских беженцев

Ракка (Сирия). Празднование нового соглашения о перемирии между властями и курдами

Страсбург (Франция). Протестующий тянет игрушечный трактор во время акции протеста профсоюзов против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки

Консепсьон (Чили). 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

Давос (Швейцария). Ботинки бывшего вице-президента США Эла Гора на 56-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ)

Ахмедабад (Индия). Женщины ищут свои вещи среди обломков разрушенных домов во время сноса, проводимого властями в трущобном районе

Нуук (Гренландия). Зимний пейзаж

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 171
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 743
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7820
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 569
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 748
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 995
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 878
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1543
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1585
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165

