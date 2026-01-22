USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:35 1585

Бывший генерал режима Башара Асада был задержан в районе Хасеке по подозрению в присоединении к формированиям YPG/SDF.

В результате совместной операции управления по борьбе с терроризмом провинции Дамаск и соответствующих сил безопасности вблизи Хасеке был арестован генерал-майор Ратеб Али Ганеми, занимавший в 2010–2014 годах должность заместителя начальника управления военной безопасности. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.

В ведомстве уточнили, что до назначения заместителем главы военной безопасности Ганеми по прямому поручению бывшего президента Башара Асада возглавлял управление военной безопасности в городе Хасеке. В этот период он, по данным следствия, принимал активное участие в подавлении протестов, применении пыток и других преступных методов в отношении мирного населения, что привело к грубым нарушениям основных прав и свобод граждан.

После свержения режима Асада генерал, как предполагается, примкнул к вооруженным формированиям YPG/СДС. В настоящее время задержанный передан в подразделение по борьбе с терроризмом для завершения следственных действий, после чего он будет направлен в компетентные судебные органы для проведения необходимых правовых процедур.

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 173
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 747
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7822
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 570
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 748
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 995
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 878
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1544
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1586
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165

ЭТО ВАЖНО

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 173
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 747
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7822
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 570
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 748
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 995
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 878
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1544
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1586
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться