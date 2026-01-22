Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам

Бывший генерал режима Башара Асада был задержан в районе Хасеке по подозрению в присоединении к формированиям YPG/SDF.

В результате совместной операции управления по борьбе с терроризмом провинции Дамаск и соответствующих сил безопасности вблизи Хасеке был арестован генерал-майор Ратеб Али Ганеми, занимавший в 2010–2014 годах должность заместителя начальника управления военной безопасности. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.

В ведомстве уточнили, что до назначения заместителем главы военной безопасности Ганеми по прямому поручению бывшего президента Башара Асада возглавлял управление военной безопасности в городе Хасеке. В этот период он, по данным следствия, принимал активное участие в подавлении протестов, применении пыток и других преступных методов в отношении мирного населения, что привело к грубым нарушениям основных прав и свобод граждан.

После свержения режима Асада генерал, как предполагается, примкнул к вооруженным формированиям YPG/СДС. В настоящее время задержанный передан в подразделение по борьбе с терроризмом для завершения следственных действий, после чего он будет направлен в компетентные судебные органы для проведения необходимых правовых процедур.