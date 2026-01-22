USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Россия не идет навстречу Грузии

17:39 1545

Предпосылок к восстановлению диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки для этого, увы, к сожалению, пока отсутствуют. Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становиться инструментом в чужих руках, а, по сути, даже игрушкой в чужих руках. Невзирая на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности отстаивания своих национальных интересов, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ», — сказала она.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в 2008 году после признания Москвой грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия «независимыми» государствами.

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 176
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 748
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7823
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 572
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 750
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 996
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 879
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1546
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1588
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165

ЭТО ВАЖНО

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 176
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 748
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7823
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 572
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 750
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 996
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 879
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1546
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1588
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться