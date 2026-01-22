Россия не идет навстречу Грузии

Предпосылок к восстановлению диалога с Грузией пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки для этого, увы, к сожалению, пока отсутствуют. Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия была суверенной и самостоятельной, чтобы не становиться инструментом в чужих руках, а, по сути, даже игрушкой в чужих руках. Невзирая на давление Запада, власти Грузии заявляют о готовности отстаивания своих национальных интересов, а также не хотят разрывать взаимоотношения с РФ», — сказала она.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в 2008 году после признания Москвой грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия «независимыми» государствами.