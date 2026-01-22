USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Германия выслала российского дипломата

17:48 880

Власти Германии выслали из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Об этом сообщил Spiegel. Вскоре информацию подтвердил МИД страны.

По информации Spiegel, на такие меры власти пошли после задержания местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы.

Накануне немецкая прокуратура сообщила об аресте гражданки ФРГ и Украины. По версии следствия, Илона В. собирала данные, которые могли быть полезны России в войне с Украиной. Утверждалось, что она взаимодействовала с отставными сотрудниками Бундесвера и что в российском посольстве у нее был связной.

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 179
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 750
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7823
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 574
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 752
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 997
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 881
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1547
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1589
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165

ЭТО ВАЖНО

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 179
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 750
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7823
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4550
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 574
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 752
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 997
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 881
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1547
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1589
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться