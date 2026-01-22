Турция солидарна с Ираном

Куртулмуш выразил соболезнования в связи с недавними событиями в Иране, почтил память погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Боль Ирана – это боль Турции», – заявил он, подчеркнув стремление к сохранению мира, процветания и безопасности в исламской республике.

Стороны также обсудили действия Израиля в регионе. Турецкий спикер отметил, что они обусловлены связями израильской стороны с крупнейшими странами мира, влиянием на международные СМИ и финансовую систему.

Куртулмуш и Галибаф подтвердили настрой на укрепление двустороннего сотрудничества.