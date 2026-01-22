Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин

Газа (Палестина). Израильские силы убили 21 января по меньшей мере 11 палестинцев в Газе, в том числе двух подростков, трех журналистов и женщину
Камышлы (Сирия). Курдянки вооружаются после призыва Сирийских демократическим сил (SDF) к всеобщей мобилизации
Гватемала (Гватемала). В стране объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за всплеска преступности и бунтов в тюрьмах
Страсбург (Франция). Велосипедист пытается проехать сквозь ряд тракторов, выстроившихся в очередь во время протеста фермеров
Квикборн (Германия). Северное сияние освещает небо над городом
Сицзан (Китай). Жители деревни в Тибете отмечают Новый год земледельцев в первый день 12-го месяца тибетского календаря