В Москве сорвали мемориальную доску с именем Анны Политковской

В Москве снова сорвали мемориальную доску, висевшую у подъезда дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, сообщают российские паблики. Также пропали цветы, которые в последнее время москвичи приносили к подъезду.

Первый раз мемориальную доску разбили 18 января. Неонацистская организация National Socialism/White Power (NS/WP) заявила, что причастна к уничтожению доски. Активисты повесили новую табличку, которую сорвали спустя сутки, после чего на доме появилась новая мемориальная доска.

21 января Тверской суд Москвы назначил штраф в 1000 рублей Александру Филиппову по протоколу о мелком хулиганстве. Его обвинили в том, что он 18 января разбил мемориальную доску Политковской.

Сам Филиппов утверждал, что доска разбилась случайно, когда он убирал увядшие под ней цветы. По данным «Агентства», речь может идти о религиоведе, который ранее работал в государственных информационных агентствах ТАСС и РИА Новости.

В то же время одна из жительниц дома, где жила и была убита Политковская, призналась изданию Rusnews, что это именно она уничтожила две доски в память о журналистке. «Агентство» утверждает, что установило личность этой женщины и называет ее поклонницей главы Чечни Рамзана Кадырова.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома 8/12 по Лесной улице в Москве.

По делу об убийстве осудили шестерых человек, которые получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения, но заказчиков преступления так и не установили. Срок давности по делу истек 7 октября 2021 года.