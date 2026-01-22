USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

В Москве сорвали мемориальную доску с именем Анны Политковской

третий раз за неделю
18:15 488

В Москве снова сорвали мемориальную доску, висевшую у подъезда дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, сообщают российские паблики. Также пропали цветы, которые в последнее время москвичи приносили к подъезду.

Первый раз мемориальную доску разбили 18 января. Неонацистская организация National Socialism/White Power (NS/WP) заявила, что причастна к уничтожению доски. Активисты повесили новую табличку, которую сорвали спустя сутки, после чего на доме появилась новая мемориальная доска.

21 января Тверской суд Москвы назначил штраф в 1000 рублей Александру Филиппову по протоколу о мелком хулиганстве. Его обвинили в том, что он 18 января разбил мемориальную доску Политковской.

Сам Филиппов утверждал, что доска разбилась случайно, когда он убирал увядшие под ней цветы. По данным «Агентства», речь может идти о религиоведе, который ранее работал в государственных информационных агентствах ТАСС и РИА Новости.

В то же время одна из жительниц дома, где жила и была убита Политковская, призналась изданию Rusnews, что это именно она уничтожила две доски в память о журналистке. «Агентство» утверждает, что установило личность этой женщины и называет ее поклонницей главы Чечни Рамзана Кадырова.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома 8/12 по Лесной улице в Москве.

По делу об убийстве осудили шестерых человек, которые получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения, но заказчиков преступления так и не установили. Срок давности по делу истек 7 октября 2021 года.

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 185
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 757
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7826
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4553
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 577
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 755
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 1005
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 883
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1551
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1590
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1167

ЭТО ВАЖНО

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
18:50 185
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 757
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
16:41 7826
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4553
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
18:20 577
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
18:07 755
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
17:54 1005
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
17:48 883
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
17:39 1551
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
17:35 1590
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
17:31 1167
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться