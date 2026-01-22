Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана

В Давосе, на полях Всемирного экономического форума, состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана в соцсети X.
Отмечается, что лидеры трех стран обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Отдельное внимание уделили перспективам многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.
A trilateral meeting was held in #Davos between President Shavkat #Mirziyoyev, @presidentaz, and @PM_ViktorOrban.— Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) January 22, 2026
The leaders discussed expanding cooperation, including within the #OTS framework. pic.twitter.com/s0506keRPu