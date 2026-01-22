США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа

На фоне подписания между США и Арменией рамочного соглашения, накладывающего правовые обязательства на стороны в рамках проекта реализации «маршрута Трампа» — нового транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, западные СМИ анализируют стремительно меняющуюся геополитическую карту Южного Кавказа и Каспийского региона.
В статье, опубликованной на сайте аналитического центра Atlantic Council, говорится, что реализация проекта TRIPP означает «вытеснение России и Ирана из региона».
Как отмечается в статье, проект TRIPP может принести косвенную выгоду Вашингтону, Еревану и всему Каспийскому региону. Правительство США неофициально поддерживает «Срединный коридор» — мультимодальный торговый маршрут, соединяющий Центральную Азию с Турцией и Европой через Каспийское море и инфраструктурные узлы в Азербайджане и Грузии.
Вашингтон и его европейские партнеры рассматривают «Срединный коридор» как способ обхода России при сухопутной торговле с Азией, включая потенциальный экспорт критически важных минералов и редкоземельных элементов из Центральной Азии. А страны Южного Кавказа и Центральной Азии стремятся к процветанию за счет лучшей интеграции с мировыми рынками.
TRIPP предоставляет еще один маршрут через Кавказ, увеличивая пропускную способность транспортных систем, поскольку Азербайджан и Казахстан работают над расширением портовых мощностей для удовлетворения торгового спроса.
«Успешная реализация проекта TRIPP позволит удешевить и ускорить доставку продукции - критически важного сырья из Центральной Азии - в Европу и за ее пределы. Однако более дешевая, быстрая и качественная транспортная доступность также сопряжена с определенными рисками. Южный Кавказ временами превращался в центр обхода санкций со стороны России и Ирана, а, возможно, и в центр схем обхода санкций между Москвой и Тегераном. TRIPP может стать успешным региональным торговым маршрутом, но реализация его полного потенциала зависит от спроса на торговлю между Европой и Азией. Высокие транспортные издержки вдоль «Срединного коридора» из‑за геополитической нестабильности или экономической целесообразности проекта либо неожиданное увеличение готовности перевозить товары через Россию или Иран могут подорвать перспективы TRIPP», — пишут американские аналитики.
Авторы считают, что реализация TRIPP — не только достижение администрации Трампа, но и успех стратегии Пашиняна по ослаблению влияния России на Армению.
«Соединенные Штаты — единственная держава, способная реально предложить Армении выход из-под российского господства. Активизируя мирные переговоры под эгидой США, педалируя на доминанте американских интересов, Пашинян и Алиев защитили наиболее чувствительную часть соглашения, усиливая сдерживающий фактор в лице Вашингтона. Более того, они связали успех мирного процесса с более тесными отношениями с Вашингтоном», — пишут авторы.
Однако, по мнению американских обозревателей, Россия — не единственный сосед, обеспокоенный растущим присутствием США на Южном Кавказе. Иран постоянно называет любое изменение статус‑кво на своей северной границе с Арменией «красной линией». В 2022 году Тегеран даже провел крупномасштабные военные учения на границе с Азербайджаном, опасаясь, что Баку может попытаться захватить этот район силой.
Не так давно Али Велаяти, старший советник аятоллы Али Хаменеи, пригрозил превратить Южный Кавказ в «кладбище наемников Дональда Трампа». Однако Иран сейчас слабее, чем за последние десятилетия, и Пашинян этим умело воспользовался. В условиях, когда протесты угрожают стабильности иранского режима, Тегеран выразил лишь слабую обеспокоенность тем, что Вашингтон может использовать TRIPP «в рамках своей политики безопасности», что очень далеко от привычной риторики исламской республики в духе «красных линий» и «кладбищ».
К тому же в статье подчеркивается, что проект TRIPP обещает открыть возможности для американских компаний по созданию небольшого, но важного звена в объединении «Срединного коридора», что станет благом как для Соединенных Штатов, так и для их партнеров на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
«Вытеснение России и Ирана из этого процесса может также снизить их способность оказывать экономическое давление в регионе, предоставив таким лидерам, как Алиев и Пашинян, большую свободу действий для осуществления своего суверенитета и защиты интересов своих стран», — резюмируют аналитики.