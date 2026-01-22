США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа

На фоне подписания между США и Арменией рамочного соглашения, накладывающего правовые обязательства на стороны в рамках проекта реализации «маршрута Трампа» — нового транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, западные СМИ анализируют стремительно меняющуюся геополитическую карту Южного Кавказа и Каспийского региона. В статье, опубликованной на сайте аналитического центра Atlantic Council, говорится, что реализация проекта TRIPP означает «вытеснение России и Ирана из региона». Как отмечается в статье, проект TRIPP может принести косвенную выгоду Вашингтону, Еревану и всему Каспийскому региону. Правительство США неофициально поддерживает «Срединный коридор» — мультимодальный торговый маршрут, соединяющий Центральную Азию с Турцией и Европой через Каспийское море и инфраструктурные узлы в Азербайджане и Грузии.

Вашингтон и его европейские партнеры рассматривают «Срединный коридор» как способ обхода России при сухопутной торговле с Азией, включая потенциальный экспорт критически важных минералов и редкоземельных элементов из Центральной Азии. А страны Южного Кавказа и Центральной Азии стремятся к процветанию за счет лучшей интеграции с мировыми рынками. TRIPP предоставляет еще один маршрут через Кавказ, увеличивая пропускную способность транспортных систем, поскольку Азербайджан и Казахстан работают над расширением портовых мощностей для удовлетворения торгового спроса. «Успешная реализация проекта TRIPP позволит удешевить и ускорить доставку продукции - критически важного сырья из Центральной Азии - в Европу и за ее пределы. Однако более дешевая, быстрая и качественная транспортная доступность также сопряжена с определенными рисками. Южный Кавказ временами превращался в центр обхода санкций со стороны России и Ирана, а, возможно, и в центр схем обхода санкций между Москвой и Тегераном. TRIPP может стать успешным региональным торговым маршрутом, но реализация его полного потенциала зависит от спроса на торговлю между Европой и Азией. Высокие транспортные издержки вдоль «Срединного коридора» из‑за геополитической нестабильности или экономической целесообразности проекта либо неожиданное увеличение готовности перевозить товары через Россию или Иран могут подорвать перспективы TRIPP», — пишут американские аналитики. Авторы считают, что реализация TRIPP — не только достижение администрации Трампа, но и успех стратегии Пашиняна по ослаблению влияния России на Армению. «Соединенные Штаты — единственная держава, способная реально предложить Армении выход из-под российского господства. Активизируя мирные переговоры под эгидой США, педалируя на доминанте американских интересов, Пашинян и Алиев защитили наиболее чувствительную часть соглашения, усиливая сдерживающий фактор в лице Вашингтона. Более того, они связали успех мирного процесса с более тесными отношениями с Вашингтоном», — пишут авторы.