Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Фейки от имени президента Азербайджана

MEDİA призвало Meta принять меры
В ряде аккаунтов в соцсети Facebook распространилось заявление от имени президента Азербайджана, подготовленное с использованием технологии deepfake и не отражающее реальность. Об этом сообщает Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA).

По данным агентства, данный пример дезинформации, подготовленный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественности в заблуждение, призван нанести финансовый ущерб гражданам путем сбора их личных данных.

«В последнее время на платформе Facebook участились случаи кибермошенничества с аналогичным содержанием. В связи с этим мы призываем владельца платформы Facebook - компанию Meta - принять оперативные меры по удалению вредоносного контента.

Призываем общество доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фейковой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий deepfake», - говорится в информации MEDIA.

К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума
К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума прогноз экономиста
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению
Алиев рассказал Трампу об экспорте нефтепродуктов в Армению фото; видео; новость дополнена
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Встреча Алиева, Мирзиёева и Орбана
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин
Израильтяне убивают подростков, журналистов и женщин объектив haqqin.az
Турция солидарна с Ираном
Турция солидарна с Ираном
Германия выслала российского дипломата
Германия выслала российского дипломата
Россия не идет навстречу Грузии
Россия не идет навстречу Грузии
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Сирийцы задержали палача Асада. Он сбежал к курдам
Израиль сносит бульдозерами ООН
Израиль сносит бульдозерами ООН объектив haqqin.az
