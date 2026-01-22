Фейки от имени президента Азербайджана

В ряде аккаунтов в соцсети Facebook распространилось заявление от имени президента Азербайджана, подготовленное с использованием технологии deepfake и не отражающее реальность. Об этом сообщает Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA).

По данным агентства, данный пример дезинформации, подготовленный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественности в заблуждение, призван нанести финансовый ущерб гражданам путем сбора их личных данных.

«В последнее время на платформе Facebook участились случаи кибермошенничества с аналогичным содержанием. В связи с этим мы призываем владельца платформы Facebook - компанию Meta - принять оперативные меры по удалению вредоносного контента.

Призываем общество доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев и быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фейковой и ложной информации, и тенденция создания контента с использованием технологий deepfake», - говорится в информации MEDIA.