Баррак обсудил с Мазлумом Абди соглашение с Сирией

Специальный представитель США по Сирии и посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак провел встречу с лидером Сирийских демократических сил (СДС) Мазлумом Абди. Об этом Баррак написал на своей странице в социальной сети X.
«США вновь подтвердили свою твердую поддержку интеграционного процесса, предусмотренного соглашением, достигнутым 18 января между правительством Сирии и СДС. Все стороны согласны с тем, что первым необходимым шагом является сохранение действующего режима прекращения огня. Мы продолжаем реализацию мер по укреплению доверия между всеми сторонами с целью достижения устойчивой стабильности», — отметил посол.
The United States reaffirmed its strong support for and commitment to advancing the integration process outlined in the January 18 agreement between the Syrian Democratic Forces and the Syrian government.…