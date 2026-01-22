К концу ближайшей пятилетки Азербайджан вступит в новый этап нефтяного бума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на днях на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что «есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты».

По словам эксперта по энергетическим вопросам, суть этого сигнала в том, что в Азербайджане вновь может быть зафиксирован рост добычи нефти. При этом президент Алиев, как подчеркивает Шабан, сразу обозначил, что речь не идет о ближайшей перспективе, поскольку возможный рост будет зависеть от результатов уже проводимых или планируемых геологоразведочных работ.

«В настоящее время Азербайджан ведет разведку на море. Однако эти работы в основном связаны не с нефтью, а с газом, поскольку разведка осуществляется на больших глубинах. Там, где есть газ, как правило, присутствует и конденсат — легкая нефть, что в целом влияет на объемы добычи углеводородов. Уже на первом этапе разработки месторождения «Апшерон» добывается около 600 тысяч тонн нефти в год, и такая возможность у Азербайджана появилась лишь после середины 2023 года», — отметил эксперт.

По его словам, на 2029–2030 годы запланировано начало работ по второй фазе этого месторождения, в рамках которой ожидается дополнительная добыча до 1,17 млн тонн конденсата, что может стать существенным фактором роста нефтегазовой добычи.

Кроме того, Шабан сообщил, что к 2030 году под руководством компании BP должна начаться добыча на месторождении «Карабах». По предварительным оценкам, с него планируется добывать около 1,5 млн тонн нефти, хотя более точные показатели станут известны позднее.

Помимо этого, по его словам, предусматривается разработка следующей фазы месторождения «Умид», где также ожидается добыча конденсата.

«Перспективы на этом не исчерпываются. В условиях изменения ситуации на рынке и перехода межгосударственных отношений на новый уровень остается актуальным вопрос месторождения «Кяпаз», которое сейчас носит название «Достлуг». Уже около пяти лет по нему ведутся межправительственные согласования, однако за это время так и не был подписан коммерческий контракт между государственными компаниями Азербайджана и Туркменистана. Предполагается, что объемы добычи на этом месторождении могут быть сопоставимы с «Карабахом» и составлять порядка 1,5 млн тонн нефти», — считает Шабан.

Эксперт напомнил, что геологоразведочные работы совместно с венгерской компанией ведутся и на суше Азербайджана — в Шемахе и Гобустане. По его словам, если все эти работы дадут результат и будут обнаружены запасы, конкретные объемы станут известны только после завершения разведки и бурения скважин, на что потребуется несколько лет.

«Таким образом, вполне возможно, что к концу ближайшей пятилетки Азербайджан действительно сможет вступить в новый этап нефтяного бума. Как говорится, все зависит от удачи — дай Бог, чтобы так и было», — резюмировал эксперт.