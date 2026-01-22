USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп о «Золотом куполе» в Гренландии

18:59 495

Президент США Дональд Трамп сообщил, что часть американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют разместить в Гренландии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Золотой купол» будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем», – сказал Трамп.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, он говорил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории, связывая эти планы с развертыванием системы ПРО «Золотой купол» и сдерживанием «опасных противников».

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 217
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 206
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 582
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3365
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2007
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1176
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 760
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1464
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2123
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10032
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4936

