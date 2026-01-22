Трамп о «Золотом куполе» в Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что часть американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют разместить в Гренландии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Золотой купол» будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем», – сказал Трамп.

Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, он говорил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории, связывая эти планы с развертыванием системы ПРО «Золотой купол» и сдерживанием «опасных противников».