Франция захватила в Средиземном море танкер из России

По его словам, судно подозревается в движении под фальшивым флагом. Операцию, заявил Макрон, провели при поддержке нескольких союзников в Средиземном море. Президент Франции добавил, что она была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Макрон заверил, что Париж решительно настроен соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций.

Военно-морские силы Франции сегодня утром поднялись на борт подсанкционного нефтяного танкера, следовавшего из России. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об операции президент Франции сообщил в те минуты, когда президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, упрекнул Европу за слабость. Украинский лидер, в частности, сказал, что США захватывают нефтяные танкеры, а Европа — нет.

Вечером 7 января американские военные захватили нефтяной танкер Bella-1 на основании ордера федерального суда США. Он имел российскую регистрацию. Через несколько часов стало известно о задержании еще одного судна — M/T Sophia. Оба имели связи с Венесуэлой. Впоследствии в Белом доме предупредили, что экипаж судна Bella 1 будут судить за перевозку подсанкционной нефти.