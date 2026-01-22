USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Франция захватила в Средиземном море танкер из России

19:04 1176

Военно-морские силы Франции сегодня утром поднялись на борт подсанкционного нефтяного танкера, следовавшего из России. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, судно подозревается в движении под фальшивым флагом. Операцию, заявил Макрон, провели при поддержке нескольких союзников в Средиземном море. Президент Франции добавил, что она была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. Макрон заверил, что Париж решительно настроен соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций.

«Начато судебное расследование. Судно перенаправлено», — рассказал французский президент. 

Об операции президент Франции сообщил в те минуты, когда президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, упрекнул Европу за слабость. Украинский лидер, в частности, сказал, что США захватывают нефтяные танкеры, а Европа — нет.

Вечером 7 января американские военные захватили нефтяной танкер Bella-1 на основании ордера федерального суда США. Он имел российскую регистрацию. Через несколько часов стало известно о задержании еще одного судна — M/T Sophia. Оба имели связи с Венесуэлой. Впоследствии в Белом доме предупредили, что экипаж судна Bella 1 будут судить за перевозку подсанкционной нефти.

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 221
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 207
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 584
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3367
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2007
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1177
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 761
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1465
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2123
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10034
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4937

