Юный футболист «Карабаха» в испанском клубе

Юный азербайджанский футбольный талант Явуз Гулиев из команды U-14 ФК «Карабах» привлек внимание своей игрой и был отобран в престижную футбольную школу, расположенную в испанском городе Уэска, — Escuela de Fútbol Oscense.
Это первый большой шаг на пути к международному уровню в его футбольной карьере. Это также открывает международные возможности для других молодых азербайджанских футболистов.
Тренерский штаб испанского клуба высоко оценил навыки Явуза.
Эта новость еще раз демонстрирует, что «Карабах» успешно строит не только настоящее, но и будущее, а также готовит новое поколение футболистов для европейской арены.
Следует отметить, что тренировки в возрастной группе до 14 лет лично курирует Алехандра Сераль, президент футбольного клуба Escuela de Fútbol Oscense.