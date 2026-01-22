Юный футболист «Карабаха» в испанском клубе

Юный азербайджанский футбольный талант Явуз Гулиев из команды U-14 ФК « Карабах » привлек внимание своей игрой и был отобран в престижную футбольную школу, расположенную в испанском городе Уэска, — Escuela de Fútbol Oscense.

Это первый большой шаг на пути к международному уровню в его футбольной карьере. Это также открывает международные возможности для других молодых азербайджанских футболистов.

Эта новость еще раз демонстрирует, что «Карабах» успешно строит не только настоящее, но и будущее, а также готовит новое поколение футболистов для европейской арены.

Следует отметить, что тренировки в возрастной группе до 14 лет лично курирует Алехандра Сераль, президент футбольного клуба Escuela de Fútbol Oscense.