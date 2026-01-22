Турция внимательно следит за Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что не считает позитивными сценарии внешнего вмешательства в дела этой страны.

«Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Иране, что Турция ценит мир и стабильность в Иране и никогда не рассматривала как позитивные ни один из сценариев внешнего вмешательства в дела Ирана», - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также «подчеркнул, что решение проблем и предотвращение эскалации напряженности в регионе отвечают интересам Турции».