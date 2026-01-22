USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Турция внимательно следит за Ираном

19:15 512

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что не считает позитивными сценарии внешнего вмешательства в дела этой страны.

«Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Иране, что Турция ценит мир и стабильность в Иране и никогда не рассматривала как позитивные ни один из сценариев внешнего вмешательства в дела Ирана», - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также «подчеркнул, что решение проблем и предотвращение эскалации напряженности в регионе отвечают интересам Турции».

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 224
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 209
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 587
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3370
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2011
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1178
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 763
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1467
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2125
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10040
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4937

ЭТО ВАЖНО

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 224
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 209
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 587
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3370
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2011
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1178
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 763
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1467
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2125
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10040
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4937
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться