USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Литва передаст Украине генераторы на 2 миллиона

19:35 254

Литва объявила о передаче генераторов на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в X.

Будрис добавил, что Литва поможет Украине пройти через сложную зиму.

«Мы посылаем вам тепло из Литвы. Правительство Литвы только что приняло решение прислать вам большое количество генераторов на сумму более 2 миллионов евро. Мы хотим помочь вам пережить эту суровую зиму», – написал министр.

Ранее сообщалось, что Польша передает 400 генераторов для Киева и окрестных общин.

Тем временем Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 228
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 211
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 589
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3372
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2013
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1180
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 764
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1470
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2127
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10044
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4938

ЭТО ВАЖНО

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 228
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 211
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 589
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3372
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2013
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1180
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 764
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1470
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2127
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10044
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться