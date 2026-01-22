Литва передаст Украине генераторы на 2 миллиона

Литва объявила о передаче генераторов на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в X.

Будрис добавил, что Литва поможет Украине пройти через сложную зиму.

«Мы посылаем вам тепло из Литвы. Правительство Литвы только что приняло решение прислать вам большое количество генераторов на сумму более 2 миллионов евро. Мы хотим помочь вам пережить эту суровую зиму», – написал министр.

Ранее сообщалось, что Польша передает 400 генераторов для Киева и окрестных общин.

Тем временем Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.