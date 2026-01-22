USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Война в Украине и «Совет мира»

Заявления Фидана
19:45 437

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте российско-украинской войны есть вопросы, решение которых уже вошло в завершающую стадию.

«Есть вышедшие на финальную стадию решения вопросы в контексте прекращения войны между Россией и Украиной и, следовательно, обеспечения мира между Европой и Россией», - сказал Фидан в комментарии турецким СМИ на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Тем не менее он отметил, что в зависимости от того, как в итоге будут урегулированы эти вопросы, будет меняться и весь мир – «либо в лучшую, либо в худшую сторону».

Также Фидан высказал мнение, что «Совет мира» в дальнейшем станет еще более важным органом.

«Фактически «Совет мира» - это место, где собрались многие страны, и они пытаются по-настоящему согласовать между собой свои различные взгляды. Это согласование - непростая задача, она требует серьезных дипломатических переговоров и борьбы. Но сейчас мы видим, что конфликт, развернувшийся на земле, теперь перенесен за стол переговоров. И, конечно, еще есть много шагов, которые необходимо предпринять вместе с «Советом мира». И думаю, что «Совет мира» станет еще более важным органом», - сказал глава турецкой дипломатии.

По его словам, в Давосе участники Совета «провели первую короткую встречу с коллегами». «Нам необходимо предпринять ряд шагов, особенно в области гуманитарной помощи. Комитет, состоящий из палестинцев, который начал свою работу, также должен реализовать свои первые инициативы. Мы обсуждаем эти вопросы. Это все довольно конкретные темы, которые будут реализовываться по мере необходимости как в сфере гуманитарной помощи, так и в других областях», - добавил Фидан.

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 229
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 211
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 589
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3374
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2014
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1181
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 764
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1472
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2129
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10046
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4938

