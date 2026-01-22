Война в Украине и «Совет мира»

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте российско-украинской войны есть вопросы, решение которых уже вошло в завершающую стадию.

«Есть вышедшие на финальную стадию решения вопросы в контексте прекращения войны между Россией и Украиной и, следовательно, обеспечения мира между Европой и Россией», - сказал Фидан в комментарии турецким СМИ на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Тем не менее он отметил, что в зависимости от того, как в итоге будут урегулированы эти вопросы, будет меняться и весь мир – «либо в лучшую, либо в худшую сторону».

Также Фидан высказал мнение, что «Совет мира» в дальнейшем станет еще более важным органом.

«Фактически «Совет мира» - это место, где собрались многие страны, и они пытаются по-настоящему согласовать между собой свои различные взгляды. Это согласование - непростая задача, она требует серьезных дипломатических переговоров и борьбы. Но сейчас мы видим, что конфликт, развернувшийся на земле, теперь перенесен за стол переговоров. И, конечно, еще есть много шагов, которые необходимо предпринять вместе с «Советом мира». И думаю, что «Совет мира» станет еще более важным органом», - сказал глава турецкой дипломатии.

По его словам, в Давосе участники Совета «провели первую короткую встречу с коллегами». «Нам необходимо предпринять ряд шагов, особенно в области гуманитарной помощи. Комитет, состоящий из палестинцев, который начал свою работу, также должен реализовать свои первые инициативы. Мы обсуждаем эти вопросы. Это все довольно конкретные темы, которые будут реализовываться по мере необходимости как в сфере гуманитарной помощи, так и в других областях», - добавил Фидан.