Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Израиль привел ВВС в полную боеготовность

19:54

Военно-воздушные силы Израиля находятся в режиме полной готовности к любым сценариям на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщил командующий израильскими ВВС генерал-майор Томер Бар, пишут израильские СМИ.

«Мы всегда должны быть готовы к неожиданным сценариям. Наша обязанность - максимально снизить ущерб, наносимый израильскому тылу. Мы сделаем все возможное для защиты, даже понимая, что гарантировать полное отсутствие вреда невозможно», - сказал он.

По словам Бара, ВВС обладают, наряду с мощными средствами обороны, смертоносным наступательным потенциалом, способным действовать в глубине вражеской территории.

«ВВС полностью готовы, настороже и готовы к действиям. Уникальная и важная система не отдыхает и не останавливается 24 часа в сутки и 365 дней в году. Все военно-воздушные силы находятся в состоянии боевой готовности и готовы к действиям», - подытожил Бар.

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
20:08
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
19:53
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
18:21
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
18:55
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
19:01
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана
18:29
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
19:23
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
11:45

