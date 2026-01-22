Израиль привел ВВС в полную боеготовность

Военно-воздушные силы Израиля находятся в режиме полной готовности к любым сценариям на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщил командующий израильскими ВВС генерал-майор Томер Бар, пишут израильские СМИ.

«Мы всегда должны быть готовы к неожиданным сценариям. Наша обязанность - максимально снизить ущерб, наносимый израильскому тылу. Мы сделаем все возможное для защиты, даже понимая, что гарантировать полное отсутствие вреда невозможно», - сказал он.

По словам Бара, ВВС обладают, наряду с мощными средствами обороны, смертоносным наступательным потенциалом, способным действовать в глубине вражеской территории.

«ВВС полностью готовы, настороже и готовы к действиям. Уникальная и важная система не отдыхает и не останавливается 24 часа в сутки и 365 дней в году. Все военно-воздушные силы находятся в состоянии боевой готовности и готовы к действиям», - подытожил Бар.