Американские самолеты перебрасывают грузы на Ближний Восток

За последние 36 часов на базу в Иордании Муваффак Салти прибыло не менее 10 тяжелых грузовых самолетов C-17А Globemaster III, еще один самолет приземлился на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте. В начале недели были также зафиксированы многочисленные полеты в Иорданию транспортников C-17А.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион будут переброшены дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

При этом, как подчеркивает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана.

«Чиновники США заявили, что Трамп, отказавшись от ударов по Ирану на прошлой неделе, все так же давит на своих советников для реализации того, что президент называет «судьбоносными» военными вариантами. Трамп неоднократно использовал слово «судьбоносный», когда говорил о влиянии, которые удары США должны оказать на Иран», - отмечает газета.

Тем временем ВВС США развернули на авиабазе Муваффак Салти в Иордании уже три эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagles, способных наносить удары по наземным целям, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

По последним данным, сейчас в Иордании сосредоточена авиационная группировка из примерно 36 таких истребителей.