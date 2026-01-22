USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО

20:11 215

Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в ходе встречи в Баку обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает представительство Азербайджана в НАТО в соцсети Х. 

 

В ходе встречи стороны отметили, что первый визит послов Североатлантического совета в нашу страну в 2025 году и встреча с президентом Ильхамом Алиевым стали «значимым событием в истории партнерства Азербайджана и НАТО».

«Стороны также провели обстоятельную дискуссию по таким вопросам, как текущее состояние взаимовыгодного партнерства Азербайджана и НАТО и его перспективы на будущее, вклад Азербайджана как активного и надежного партнера в возглавляемые Североатлантическим блоком операции по поддержанию мира и в энергетическую безопасность Европы, сотрудничество в области гуманитарного разминирования, а также другие вопросы, касающиеся региональной безопасности и мирной повестки дня Азербайджана и Армении», - говорится в публикации.

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 237
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 216
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 593
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3379
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2016
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1183
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 766
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1473
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2131
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10056
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4938

ЭТО ВАЖНО

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 237
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 216
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 593
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3379
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2016
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1183
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 766
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1473
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2131
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10056
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться