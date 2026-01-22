USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Трамп: Америка не нуждается в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «никогда не нуждались» в НАТО.

«Они (НАТО - ред.) нам никогда не были нужны. Мы никогда ничего у них не просили», — сказал Трамп.

Ранее на форуме в Давосе Трамп заявил, что США толком «ничего не получили» от альянса. «Кроме защиты Европы от Советского Союза, а теперь и от России. Я имею в виду, мы помогали им столько лет — и ничего от этого не получили», — сказал глава Белого дома.

Накануне Financial Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что США выведут 200 военнослужащих из НАТО и его консультативных групп, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе — в первую очередь на фоне разногласий по поводу Гренландии.

В НАТО действует правило о едином определении объема расходов на оборону. В декабре 2024 года Трамп не исключил выхода США из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В свой первый срок президент добивался, чтобы «оборонный» показатель достиг 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите НАТО в Гааге почти все страны-члены взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП в течение десяти лет. 

НАТО была создана в апреле 1949 года в Вашингтоне 12 странами для коллективной обороны в период холодной войны. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

