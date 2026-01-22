Трамп грозит Европе: «У нас на руках все карты»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе серьезными ответными мерами, если европейские страны станут продавать облигации США.

«Если это произойдет, то с нашей стороны будут серьезные ответные меры. У нас на руках все карты», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее сообщалось, что датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии. Как отмечал телеканал CBS News, он планирует продать весь свой пакет гособлигаций Минфина США общим объемом около $100 млн до конца января.