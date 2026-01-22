USD 1.7000
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп грозит Европе: «У нас на руках все карты»

20:20 153

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе серьезными ответными мерами, если европейские страны станут продавать облигации США.

«Если это произойдет, то с нашей стороны будут серьезные ответные меры. У нас на руках все карты», - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее сообщалось, что датский пенсионный фонд AkademikerPension принял решение избавиться от государственных облигаций США на фоне конфликта вокруг Гренландии. Как отмечал телеканал CBS News, он планирует продать весь свой пакет гособлигаций Минфина США общим объемом около $100 млн до конца января.  

Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 239
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 217
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 594
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 3382
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2020
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
Франция захватила в Средиземном море танкер из России
19:04 1184
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже
Где же ты, Мольер? Герои те же, просто костюмы дороже наш комментарий
18:55 767
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем?
Второй нефтяной бум Азербайджана. Но с чем? прогноз экономиста
19:01 1474
Фейки от имени президента Азербайджана
Фейки от имени президента Азербайджана MEDİA призвало Meta принять меры
18:29 2136
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 10060
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 4939

