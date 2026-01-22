Зеленский: Дешевле не дать России производить ракеты, чем спасать энергетику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за «угасшие» разговоры о дальнобойных ракетах для Украины и недостаточное противодействие обходу санкций против России, отметив, что это «дешевле», чем тратиться на спасение разбитой российскими ударами энергосистемы Украины. Об этом Зеленский заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишут украинские СМИ.

Он отметил, что Россия дальше может производить ракеты, потому что находит способы обходить западные санкции и получать необходимые компоненты.

«Все сейчас видят, как Россия пытается заморозить украинцев [...], когда морозы достигают -20°C. А Россия бы не могла изготовить ни одной баллистической или крылатой ракеты без ключевых компонентов из других стран – и я не только о Китае», – сказал Зеленский, уточнив, что речь идет о компонентах также из Европы, США, Тайваня.

«Сейчас происходит много инвестиций в стабильность вокруг Тайваня, чтобы избежать войны. Но можно сделать так, чтобы тайваньские компании не предоставляли электронные компоненты для войны РФ? Европа практически молчит, США молчат, а (президент России Владимир) Путин делает ракеты», – заявил Зеленский.

Он выразил благодарность каждой стране и каждой компании, которая сейчас помогает Украине восстанавливать разбитую энергосистему, и за взносы европейцев в покупку ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot через программу PURL.

«Сегодня они (российские ракеты – ред.) летят по Украине, а завтра это может быть какая-то страна НАТО», - заявил Зеленский.