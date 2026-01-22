USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию

обновлено 21:30
21:30 1059

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видеороликом с церемонии подписания документа «Устав Совета мира» и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

* * * 20:41

На страницах президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

В публикации говорится: «Президент Ильхам Алиев на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (Давос, 19–21 января 2026 года)».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @presidentaz

«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 225
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
21:30 1060
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 693
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 815
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 11987
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 6530
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 1801
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 707
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 1400
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 4474
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2651

