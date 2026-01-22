Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видеороликом с церемонии подписания документа «Устав Совета мира» и встречи с президентом США Дональдом Трампом.
На страницах президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
В публикации говорится: «Президент Ильхам Алиев на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (Давос, 19–21 января 2026 года)».
