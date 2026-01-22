USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Захарова: Сближение с Евросоюзом лишает Армению суверенитета

20:55 635

Вовлеченность Евросоюза в политику той или иной страны неизбежно ведет к «частичной потере суверенитета», как это происходит в Армении, считает представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, которые приводят российские СМИ, в Армении принимаются решения, которые «вызывают недоумение и озабоченность».

На брифинге Захарова заговорила о мэре Гюмри (лишенном полномочий из-за уголовного дела) Вардане Гукасяне, арестованном в Армении в том числе из-за призыва войти в состав Союзного государства с Россией и Беларусью. По ее словам, «министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции дал подробный комментарий. Министр отметил, что арест главы Гюмри, а одним из мотивов ареста стали высказывания в пользу подключения Еревана к Союзному государству России и Белоруссии, вызывает недоумение и озабоченность. Именно так министр охарактеризовал эту ситуацию. Этот сюжет стал резонансным в российском обществе, особенно среди той его части, которая переживает за судьбу российско-армянских отношений».

«Так называемые политические обвинения были недавно с Вардана Гукасяна сняты, тем не менее уголовное преследование за заявления в пользу укрепления отношений с традиционным союзником само по себе абсурдно, Россия всегда выступала и остается привержена тому, чтобы Армения была суверенным, независимым, процветающим государством. Что же в этом плохого?» — недоумевает представитель российского МИД.

По ее словам, «никогда не слышали о применении (в Армении) каких-либо правовых инструментов, не говоря уже об арестах, в отношении тех деятелей, которые неустанно призывают без оглядки идти в ЕС. Что касается ЕС и любой степени вовлеченности в его политику, - это действительно связано с отказом от части суверенитета. Насколько мы знаем, как раз и подпадает именно такой подход под одну из статей Уголовного кодекса Армении. Что же не провести расследование, не наказать, не проанализировать тех, кто, толкая Армению в ЕС, буквально призывает к отказу от суверенитета Армении, частичного, полного и так далее?»

Из-за заявлений о Союзном государстве в отношении Вардана Гукасяна СК Армении возбудил дело о публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. В декабре прошлого года дело было закрыто. Теперь он проходит по другому делу по подозрению в получении взятки.

«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 232
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
21:30 1062
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 695
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 816
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 11989
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 6530
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 1802
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 708
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 1402
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 4478
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2654

ЭТО ВАЖНО

«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 232
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
21:30 1062
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 695
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 816
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 11989
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 6530
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 1802
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 708
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 1402
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 4478
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться