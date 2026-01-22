Захарова: Сближение с Евросоюзом лишает Армению суверенитета

На брифинге Захарова заговорила о мэре Гюмри (лишенном полномочий из-за уголовного дела) Вардане Гукасяне, арестованном в Армении в том числе из-за призыва войти в состав Союзного государства с Россией и Беларусью. По ее словам, «министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции дал подробный комментарий. Министр отметил, что арест главы Гюмри, а одним из мотивов ареста стали высказывания в пользу подключения Еревана к Союзному государству России и Белоруссии, вызывает недоумение и озабоченность. Именно так министр охарактеризовал эту ситуацию. Этот сюжет стал резонансным в российском обществе, особенно среди той его части, которая переживает за судьбу российско-армянских отношений».

«Так называемые политические обвинения были недавно с Вардана Гукасяна сняты, тем не менее уголовное преследование за заявления в пользу укрепления отношений с традиционным союзником само по себе абсурдно, Россия всегда выступала и остается привержена тому, чтобы Армения была суверенным, независимым, процветающим государством. Что же в этом плохого?» — недоумевает представитель российского МИД.

По ее словам, «никогда не слышали о применении (в Армении) каких-либо правовых инструментов, не говоря уже об арестах, в отношении тех деятелей, которые неустанно призывают без оглядки идти в ЕС. Что касается ЕС и любой степени вовлеченности в его политику, - это действительно связано с отказом от части суверенитета. Насколько мы знаем, как раз и подпадает именно такой подход под одну из статей Уголовного кодекса Армении. Что же не провести расследование, не наказать, не проанализировать тех, кто, толкая Армению в ЕС, буквально призывает к отказу от суверенитета Армении, частичного, полного и так далее?»

Из-за заявлений о Союзном государстве в отношении Вардана Гукасяна СК Армении возбудил дело о публичных призывах к отказу от суверенитета Армении. В декабре прошлого года дело было закрыто. Теперь он проходит по другому делу по подозрению в получении взятки.