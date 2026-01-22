Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России

Российская экономика «находится на грани», уровень инфляции достиг 30%, заявил президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на панельной дискуссии «Может ли Европа защитить себя?» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает «24 Канал».

По мнению Стубба, (президент России) Владимир Путин потерпел «стратегический провал» из-за начатой войны в Украине. «И хотя РФ удалось захватить около 20% территории Украины, во время боевых действий в рядах российских ВС пострадал миллион человек – они погибли или получили ранения», - отметил он.

Кроме того, Стубб заявил, что «имперская Россия потеряла часть своей сферы влияния, поскольку страны Центральной Азии и Южного Кавказа отдаляются от нее».