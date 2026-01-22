Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов

Футболист «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев включен УЕФА в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов.
В матче с «Айнтрахтом» (3:2) Эльвин сделал две голевые передачи.
Футболист «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев включен УЕФА в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов.
В матче с «Айнтрахтом» (3:2) Эльвин сделал две голевые передачи.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.