«Закончим эту войну»: украинский десант отправляется в Эмираты

По его словам, в состав делегации войдут пять человек: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, «потому что военные должны присутствовать».

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Давосе, назвал имена членов делегации, которая отправится на переговоры с участием России и США в Абу‑Даби, запланированные на пятницу и субботу.

Зеленский уточнил, что в ОАЭ запланирована трехсторонняя встреча Украина-США-Россия на уровне переговорщиков. По его словам, команды будут работать два дня. Он добавил, что пока не знает, чего ожидать от этой встречи. В то же время он отметил, что на ней Украина увидит, готова ли РФ обсуждать различные пункты мирного плана: «Тогда я получу информацию от них, они скажут, какое настроение на переговорах, нашли ли они какие-то точки соприкосновения. Я думаю, мы в том моменте, когда, если все стороны будут много работать, мы закончим эту войну. Но если кто-то будет играть в игры, война будет продолжаться».

На встрече между США, Россией и Украиной в Абу-Даби американскую сторону представят переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщает в четверг портал Axios. Журналист портала Барак Равид в соцсети X также сообщил, что, по его данным, РФ представят спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и «глава военной разведки».

Зеленский также сказал в общении со СМИ на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Украина сможет рассматривать членство в создаваемом президентом США «Совете мира» только после завершения войны, поскольку не считает возможным быть там за одним столом с Россией и Беларусью.

Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа в «Совет мира», и сказал, что отсылка к нему уже заложена в «плане из 20 пунктов», который наработали на основе первоначального «мирного плана» США.

«Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть (за одним столом – ред.). И это уже в пакете, в плане из 20 пунктов. Думаю, все это с мониторинговой миссией будет работать, когда война закончится – именно для нас», - сказал Зеленский.

Днем 22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, эту встречу обе стороны назвали «хорошей». Трамп сказал, что они на встрече не упоминали вопрос участия Украины в его «Совете мира».