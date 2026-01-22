Южный Кавказ важен для НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска прокомментировала встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом она написала в соцсети X.
По ее словам, стороны на встрече обсудили вопросы региональной безопасности.
«Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса», - отметила Шекеринска.
