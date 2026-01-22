USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Южный Кавказ важен для НАТО

заявила замгенсека Альянса
21:44 163

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска прокомментировала встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, стороны на встрече обсудили вопросы региональной безопасности.

«Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса», - отметила Шекеринска.

«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 244
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
21:30 1067
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 698
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 822
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом новые фото; видео; обновлено 19:23
19:23 11998
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более
Экономика Азербайджана падает. Одни цифры и ничего более поговорим о наших проблемах
12:06 6531
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан!
Не хватает денег на истребители Израиля и Турции? Есть Пакистан! наш комментарий
20:08 1810
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
Встреча спецпредставителя президента Азербайджана и замгенсека НАТО
20:11 712
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
Израиль привел ВВС в полную боеготовность
19:54 1405
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу
После Трампа и Зеленский резко раскритиковал Европу обновлено 19:53
19:53 4482
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council
18:21 2657

