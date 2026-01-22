USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем

Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности для Украины на встрече с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе. Об этом сообщила газета Financial Times, назвав произошедшее «неудачей» украинского лидера.

Отмечается, что документы, которые Киев рассчитывал согласовать в Давосе, были предварительно обсуждены с американскими чиновниками еще до форума, но в ходе саммита они так и не были завершены и подписаны. Газета отмечает, что Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины, но президент США покинул Давос, не заключив никаких соглашений.

Издание отметило, что переговоры с Трампом, покинувшим Давос после часовой встречи, стали «неудачей» для Зеленского.

В то же время Axios пишет, что это была одна из лучших встреч двух президентов и Трамп был в хорошем настроении.

Сам Зеленский при этом публично настаивает, что документы по окончанию войны «практически готовы», а переговоры с Трампом называет плодотворными.

Встреча Зеленского и Трампа длилась чуть больше часа. По словам советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, она была «хорошей».

В свою очередь Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей». В пятницу и субботу запланирована трехсторонняя встреча с участием переговорщиков России, Украины и США.

