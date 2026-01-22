«Очень хорошая» встреча завершилась ничем

Отмечается, что документы, которые Киев рассчитывал согласовать в Давосе, были предварительно обсуждены с американскими чиновниками еще до форума, но в ходе саммита они так и не были завершены и подписаны. Газета отмечает, что Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины, но президент США покинул Давос, не заключив никаких соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог договориться о послевоенном восстановлении и гарантиях безопасности для Украины на встрече с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе. Об этом сообщила газета Financial Times, назвав произошедшее «неудачей» украинского лидера.

Издание отметило, что переговоры с Трампом, покинувшим Давос после часовой встречи, стали «неудачей» для Зеленского.

В то же время Axios пишет, что это была одна из лучших встреч двух президентов и Трамп был в хорошем настроении.

Сам Зеленский при этом публично настаивает, что документы по окончанию войны «практически готовы», а переговоры с Трампом называет плодотворными.

Встреча Зеленского и Трампа длилась чуть больше часа. По словам советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина, она была «хорошей».

В свою очередь Трамп назвал встречу с Зеленским «очень хорошей». В пятницу и субботу запланирована трехсторонняя встреча с участием переговорщиков России, Украины и США.