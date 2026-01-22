Вашингтону напомнили о разнице между лидерством и доминированием

USD 1.7000
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша всегда принимала лидерство Соединенных Штатов в трансатлантических отношениях, но Вашингтону следует понимать разницу между лидерством и доминированием. Об этом Туск заявил вечером 22 января перед началом внеочередного заседания Европейского совета, сообщают зарубежные СМИ.

При построении отношений с европейскими партнерами Соединенным Штатам следует понимать разницу между лидерством и доминированием, отметил политик.

«Для меня совершенно очевидно как для премьер-министра Польши – я всегда буду очень предан трансатлантическим отношениям... И мы всегда принимали лидерство Соединенных Штатов. Это совершенно естественно», – заявил Туск.

Он подчеркнул, что для Польши Соединенные Штаты будут всегда играть «наиболее важную роль», в частности, когда речь идет о вопросах безопасности.

«И именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне понять разницу между доминированием и лидерством», – подчеркнул премьер-министр Польши.

По его убеждению, «лидерство – это нормально», в то время как доминирование может навсегда повредить трансатлантические отношения.

Премьер-министр Польши констатировал, что сейчас – «один из самых критических моментов в наших отношениях с нашими партнерами, с нашими друзьями».

Исходя из этого, Туск отметил, что «одна из важнейших вещей – это сохранение единства Европы».

Во время внеочередного заседания Европейского совета в четверг, 22 января, будут обсуждены вопросы трансатлантических отношений, договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по урегулированию ситуации вокруг Гренландии, его приглашение ЕС в Совет мира, а также план мирного урегулирования для Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в Давосе анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны состояться 23-24 января.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в четверг.

