Зять Трампа показал «Новую Газу»
Соединенные Штаты объявили о планах масштабной реконструкции сектора Газа в рамках инициативы президента Дональда Трампа по поддержке режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Reuters.

Проект с рабочим названием «Новая Газа» предполагает застройку территории с нуля, включая жилые высотки, дата-центры, промышленные зоны и курортную инфраструктуру на побережье Средиземного моря.

Идея была представлена на мероприятии в Давосе, где после церемонии, посвященной более широкой инициативе Совета мира, планы по развитию Газы озвучил зять Трампа Джаред Кушнер. Он сообщил, что концепция предполагает «абсолютно успешный» сценарий восстановления региона, почти полностью разрушенного за два года войны, с населением около 2 млн человек, большинство из которых остаются внутренне перемещенными лицами.

Слайды презентации включали зонированную карту будущей застройки и визуализации прибрежных районов с плотной высотной архитектурой. Предполагается, что восстановление начнется в районе Рафаха, на юге сектора, находящемся под полным военным контролем Израиля. При этом в представленных материалах не рассматривались вопросы собственности, компенсаций пострадавшим, временного размещения населения и источников финансирования проекта. Кушнер заявил, что в ближайшие недели в Вашингтоне пройдет конференция с участием частного сектора по вопросу Газы.

В то же время, замечает Reuters, продолжается напряженность вокруг режима прекращения огня. Палестинские власти сообщили об открытии погранперехода Рафах с Египтом на следующей неделе, однако Израиль заявил, что не согласится на этот шаг до выполнения ХАМАС обязательств по возвращению останков последнего заложника. Израильская сторона сообщила о предпринимаемых усилиях и готовности обсудить вопрос после этого.

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что состав Исполнительного совета Газы, объявленный за несколько дней до этого Трампом, не был согласован с Израилем и противоречит его политике. В сообщении отмечалось, что «премьер-министр поручил министру иностранных дел связаться по этому вопросу с госсекретарем США».

